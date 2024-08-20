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Макрон обсудит с Ле Пен будущее правительство Франции

Макрон обсудит с Ле Пен будущее правительство Франции Лидеры ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордан Барделла встретятся с президентом Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце 26 августа.
Другие страны
20 августа 2024 г. 19:31
Макрон обсудит с Ле Пен будущее правительство Франции

Лидеры ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордан Барделла встретятся с президентом Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце 26 августа.

Как передает Report, об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что Ле Пен и Барделла, которого "Национальное объединение" выдвинуло кандидатом в премьер-министры Франции, встретятся с Макроном в рамках консультаций о назначении нового главы правительства.

Консультации начнутся 23 августа, первыми президент Франции примет представителей левого блока "Новый народный фронт" и их кандидата на пост премьера Люси Кастетс, говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Makron Le Penlə Fransa hökumətinin gələcəyini müzakirə edəcək

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