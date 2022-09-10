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Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС

Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил ситуацию на Запорожской АЭС и новую помощь для Киева.
Другие страны
10 сентября 2022 г. 20:37
Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил ситуацию на Запорожской АЭС и новую помощь для Киева.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

"Ситуация вокруг Запорожской АЭС по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Они выразили свою поддержку работе Международного агентства по атомной энергии. Президенты двух стран одинаково потребовали вывода российских войск из этого района, чтобы гарантировать безопасность и сохранность ядерных установок", - гласит коммюнике.

Макрон поинтересовался у Зеленского ходом боевых действий и "потребностями Украины, которые Франция могла бы удовлетворить".

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Версия на азербайджанском языке Makron Zelenski ilə “Zaporojye” AES-dəki vəziyyəti müzakirə edib

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