Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил ситуацию на Запорожской АЭС и новую помощь для Киева.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил ситуацию на Запорожской АЭС и новую помощь для Киева.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

"Ситуация вокруг Запорожской АЭС по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Они выразили свою поддержку работе Международного агентства по атомной энергии. Президенты двух стран одинаково потребовали вывода российских войск из этого района, чтобы гарантировать безопасность и сохранность ядерных установок", - гласит коммюнике.

Макрон поинтересовался у Зеленского ходом боевых действий и "потребностями Украины, которые Франция могла бы удовлетворить".