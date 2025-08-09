Макрон обсудил с Зеленским, Мерцом и Стармером координацию действий по урегулированию

Президент Франции Эмманюэль Макрон поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и британским премьером Киром Стармером.

Как передает Report, об этом Макрон написал в соцсети Х.

"Мы по-прежнему полны решимости поддерживать Украину, работая в духе единства и опираясь на работу, проделанную в рамках коалиции желающих", - написал Макрон.

Он подчеркнул, что будущее граждан Украины не может решаться без них. Страны Европы тоже примут участие в урегулировании российско-украинского конфликта, потому что речь идет и об их безопасности. Французский политик пообещал тесно координировать свои действия с Зеленским и партнерами по ЕС.

До этого украинский лидер рассказал, что провел телефонные разговоры с Макроном и премьером Испании Педро Санчесом. Лидер республики поблагодарил обоих политиков за поддержку и обсудил с ними дипломатическую ситуацию и контакты с партнерами. Зеленский подчеркнул, что Украина готова «максимально продуктивно» работать для «реального мира». Ей и ее партнерам нужно настоящее окончание боевых действий и надежные гарантии безопасности.