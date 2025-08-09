О нас

Макрон обсудил с Зеленским, Мерцом и Стармером координацию действий по урегулированию

Макрон обсудил с Зеленским, Мерцом и Стармером координацию действий по урегулированию Президент Франции Эмманюэль Макрон поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и британским премьером Киром Стармером.
Другие страны
9 августа 2025 г. 21:01
Макрон обсудил с Зеленским, Мерцом и Стармером координацию действий по урегулированию

Президент Франции Эмманюэль Макрон поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и британским премьером Киром Стармером.

Как передает Report, об этом Макрон написал в соцсети Х.

"Мы по-прежнему полны решимости поддерживать Украину, работая в духе единства и опираясь на работу, проделанную в рамках коалиции желающих", - написал Макрон.

Он подчеркнул, что будущее граждан Украины не может решаться без них. Страны Европы тоже примут участие в урегулировании российско-украинского конфликта, потому что речь идет и об их безопасности. Французский политик пообещал тесно координировать свои действия с Зеленским и партнерами по ЕС.

До этого украинский лидер рассказал, что провел телефонные разговоры с Макроном и премьером Испании Педро Санчесом. Лидер республики поблагодарил обоих политиков за поддержку и обсудил с ними дипломатическую ситуацию и контакты с партнерами. Зеленский подчеркнул, что Украина готова «максимально продуктивно» работать для «реального мира». Ей и ее партнерам нужно настоящее окончание боевых действий и надежные гарантии безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
4 августа 2025 г. 12:43
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Haber Global: Поставки азербайджанского газа вселяют в сирийский народ надежду на будущее
Haber Global: Поставки азербайджанского газа вселяют в сирийский народ надежду на будущее
3 августа 2025 г. 14:51
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода
3 августа 2025 г. 12:17
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
5 августа 2025 г. 13:23
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
Дорожная полиция: Несоблюдение пешеходами ПДД приводит к непоправимым последствиям
ВидеоДорожная полиция: Несоблюдение пешеходами ПДД приводит к непоправимым последствиям
4 августа 2025 г. 11:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi