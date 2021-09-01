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Макрон обсудил с Токаевым ситуацию в Афганистане

Макрон обсудил с Токаевым ситуацию в Афганистане Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ситуацию в Афганистане и ее последствия для Центральной Азии.
Другие страны
1 сентября 2021 г. 02:08
Макрон обсудил с Токаевым ситуацию в Афганистане

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ситуацию в Афганистане и ее последствия для Центральной Азии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Елисейский дворец.

"Президенты двух стран обсудили ситуацию в Афганистане и ее последствия для Центральной Азии. Они выразили желание совместно работать во имя безопасности и стабильности в регионе", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Также отмечается, что Франция и Казахстан разделяют стремление к укреплению сотрудничества в интересах международной безопасности, а также для устойчивого экономического роста. "Президент Макрон и президент Токаев договорились о дальнейшем укреплении партнерства между Францией и Казахстаном, в частности в экономической области", - отметили в администрации французского лидера.

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Версия на азербайджанском языке Makron Tokayevlə Əfqanıstandakı vəziyyəti müzakirə edib

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