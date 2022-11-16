Макрон обсудил с Си Цзиньпином возможный визит в Пекин в начале 2023 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил возможность своего визита в Пекин в 2023 году.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил возможность своего визита в Пекин в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати (G20), который завершился на индонезийском острове Бали.

"Я также обсудил с Си Цзиньпином тему возможного визита в Пекин в начале 2023 года с целью интенсифицировать наш диалог по вопросам [связанными с конфликтом на Украине]", - сказал Макрон.

По его словам, председатель КНР в ходе беседы "выразил четкое желание выступить против любой ядерной эскалации". "Я убежден, что Китай может вместе с нами сыграть более существенную посредническую роль в ближайшие месяцы, чтобы в частности избежать более серьезных наступательных действий с начала февраля", - сказал президент.