Другие страны
7 августа 2025 г. 22:59
Макрон обсудил с европейскими лидерами и Зеленским урегулирование конфликта

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с главами европейских государств и президентом Украины Владимиром Зеленским урегулирование российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом Макрон написал в соцсети Х.

По его словам, беседа с Зеленским "и несколькими европейскими лидерами в свете событий последних часов была длительной". Он также в очередной раз заявил о приверженности Франции поддержке Украины в вопросе установления режима прекращения огня.

Трамп 14 июля заявил, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей по урегулированию российско-украинского конфликта, после чего намеревается ввести торговые пошлины в размере 100% против Москвы и ее торговых партнеров. 29 июля американский лидер выступил с заявлением о сокращении указанного срока до 10 дней.

