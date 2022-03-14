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Макрон обсудил с Байденом и Зеленским ситуацию вокруг Украины

Макрон обсудил с Байденом и Зеленским ситуацию вокруг Украины Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в воскресенье телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом и Владимиром Зеленским, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и санкции в отношении России.
Другие страны
14 марта 2022 г. 04:35
Макрон обсудил с Байденом и Зеленским ситуацию вокруг Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в воскресенье телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом и Владимиром Зеленским, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и санкции в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Елисейский дворец.

"Главы двух государств договорились усилить принятые против России санкции, поддержать Украину и совместно принять все полезные инициативы для прекращения боевых действий. Они будут поддерживать тесный контакт по этому вопросу", - говорится в заявлении, размещенном на сайте дворца.

Отмечается, что в ходе разговора с Байденом Макрон также выразил соболезнование в связи с гибелью в Украине журналиста Брента Рено.

Зеленский сообщил Макрону о положении дел в Украине, французский лидер выразил полную поддержку Киеву и рассказал о помощи, согласованной по результатам саммита ЕС в Версале.

"Главы двух государств обсудили продолжение переговоров между Россией и Украиной. Они продолжат координацию в ближайшие дни", - говорится в заявлении.

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