Макрон обсудил с Байденом и Зеленским ситуацию вокруг Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в воскресенье телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом и Владимиром Зеленским, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и санкции в отношении России.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в воскресенье телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом и Владимиром Зеленским, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и санкции в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщил Елисейский дворец.

"Главы двух государств договорились усилить принятые против России санкции, поддержать Украину и совместно принять все полезные инициативы для прекращения боевых действий. Они будут поддерживать тесный контакт по этому вопросу", - говорится в заявлении, размещенном на сайте дворца.

Отмечается, что в ходе разговора с Байденом Макрон также выразил соболезнование в связи с гибелью в Украине журналиста Брента Рено.

Зеленский сообщил Макрону о положении дел в Украине, французский лидер выразил полную поддержку Киеву и рассказал о помощи, согласованной по результатам саммита ЕС в Версале.

"Главы двух государств обсудили продолжение переговоров между Россией и Украиной. Они продолжат координацию в ближайшие дни", - говорится в заявлении.