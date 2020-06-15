​Макрон объявил о первой победе над коронавирусом

Эммануэль Макрон https://report.az/storage/news/67a57a448e529df6b75548e61f8475e2/55c04a36-1bee-403d-ae3d-5ddf8fff3129_292.jpg

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации 14 июня заявил, что борьба с эпидемией коронавируса не закончена, но уже одержана первая победа.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе против вируса", - сказал французский лидер.

"С завтрашнего дня мы сможем перевернуть страницу первого акта кризиса, который мы только что пережили. С завтрашнего дня вся территория (Франции), кроме Майотты и Гвианы (заморские французские департаменты – ред.), где вирус еще активно циркулирует, переходит в так называемую "зеленую зону", что позволит с большой силой возобновить трудовую деятельность", - подчеркнул Макрон.

Он отметил, что рестораны и кафе будут полностью открыты в регионе Иль-де-Франс. Со второго июня в парижском регионе были открыты только террасы.

Макрон сообщил, что детские сады и школы могут принять всех учеников в обязательном порядке с 22 июня.

Президент Франции также подтвердил, что второй тур муниципальных выборов состоится 28 июня.

"Это не означает, что вирус исчез, и мы можем полностью усыпить бдительность. Нам придется жить с ним еще долгое время, соблюдать социальную дистанцию. Лето 2020 года не будет таким, как другие, и нам придется следить за развитием эпидемии, чтобы подготовиться на тот случай, если она вернется с еще большей силой", - добавил он.