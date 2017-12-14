Макрон объяснил решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп незадолго до признания Иерусалима столицей Израиля рассказал своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону о том, чем он руководствовался при принятии этого решения.

Как передает Report, об этом сoобщает ТАСС.

По словам французского лидера, Трамп таким образом хотел создать новый импульс «для изменения всей системы, поскольку он считает, что прежние переговоры застопорились и блокировались десятилетиями».

Макрон добавил, что президент США «хотел создать импульс, который спровоцирует сильную реакцию из-за этого объявления».

По словам Макрoна, он указал Трампу, что, на его взгляд, это неверное решение.