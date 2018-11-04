Макрон: Новая Каледония проголосовала за то, чтобы остаться в составе Франции

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Победу на референдуме в Новой Каледонии одержали сторонники ее дальнейшего пребывания в составе Французской Республики. Об этом сообщил в воскресенье в телевизионном обращении к стране президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я рад и горжусь тем, что большинство жителей Каледонии сделали выбор в пользу Франции. Как президент страны хочу подчеркнуть, что для нас это проявление веры во Французскую Республику, ее будущее и ее ценности", - подчеркнул Макрон. "Участники референдума совершенно осознанно сделали выбор в пользу того, чтобы Новая Каледония осталась французской", - добавил он, отметив "необычайно высокую активность избирателей".

"Единственный, кто проиграл теперь, - это стремление к расколу и насилию, пренебрежению к ближним. А единственный, кто выиграл, - это процесс в пользу мира", - сказал также Макрон. Давая оценку происшедшему референдуму и ситуации в архипелаге в целом, он подчеркнул, что в решении вопроса о Новой Каледонии "не может быть иного пути, кроме диалога" и ответил "активное участие в нем всех политических сил".

"Я очень рад, что мы вместе прошли через этот исторический этап", - сказал президент, отметив, что референдум был необходим "для преодоления разногласий". "Политический процесс был проведен с высоким уровнем гласности, была гарантирована его полная законность", - подчеркнул Макрон, напомнив, что за голосованием осуществляли контроль наблюдатели от ООН и соседних государств региона. "Предвыборная кампания была проведена всеми с уважением своих политических соперников и стремлением избежать напряженности и сохранить тот мир и диалог, которые установились в Новой Каледонии в последние три десятилетия", - сказал он.

Макрон также сообщил, что правительство предложит политическим силам Новой Каледонии провести в самое ближайшее время обширные политические консультации. С этой целью в Нумеа в понедельник пребывает премьер-министр Эдуар Филипп.