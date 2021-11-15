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Макрон незаметно для всех поменял цвет французского флага

Макрон незаметно для всех поменял цвет французского флага Французский президент Эмманюэль Макрон незаметно для всех изменил оттенок синего цвета на флаге страны.
Другие страны
15 ноября 2021 г. 01:23
Макрон незаметно для всех поменял цвет французского флага

Французский президент Эмманюэль Макрон незаметно для всех изменил оттенок синего цвета на флаге страны.

Как передает Report, об этом пишет газета Le Parisen.

Согласно появившейся в СМИ информации, изменение произошло больше года назад, однако осталась незамеченным. О нем также не сообщалось публично. В результате изменений синий цвет флага приобрел более темный оттенок. При этом обновленные триколоры уже развеваются над Елисейским дворцом, Национальным собранием, а также над Министерством внутренних дел.

По словам журналистов Пола Ларатору и Элиота Блонде, это решение глава государства принял в июле 2020 года по совету операционного директора дворца.

Уточняется, что новый оттенок синего выглядит более элегантным. Кроме того, президент хотел, чтобы он напоминал о французском флаге 1793 года.

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