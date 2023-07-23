Макрон не получил приглашения на саммит БРИКС

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который добивался участия в мероприятиях предстоящего саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), не получил приглашения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который добивался участия в мероприятиях предстоящего саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), не получил приглашения.

Как передает Report, об этом сообщил местный новостной портал News 24.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса, как председатель БРИКС, направил приглашения лидерам 70 стран на саммит объединения, однако среди приглашенных нет ни президента Франции Макрона, ни руководителей США и Великобритании, отмечает электронное издание.

Предстоящий в августе в Йоханнесбурге саммит БРИКС станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. В ходе саммита президент России Владимир Путин примет участие в формате онлайн во всех сессиях лидеров стран - членов БРИКС.

Саммит БРИКС пройдет в йоханнесбургском международном конференц-центре Sandton с 22 по 24 августа. Он начнется с открытия Делового форума. 23 августа состоится центральная часть саммита БРИКС, в рамках которой под председательством Рамапосы пройдет заседание лидеров стран - членов объединения, часть мероприятия состоится в закрытом формате.