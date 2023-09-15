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Макрон не поедет на Генассамблею ООН

Макрон не поедет на Генассамблею ООН Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует принимать участие в работе 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Другие страны
15 сентября 2023 г. 21:12
Макрон не поедет на Генассамблею ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует принимать участие в работе 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом сообщило издание Politico, сославшись на неназванных чиновников республики.

Согласно предварительной информации, глава государства отказался от поездки в США из-за плотного графика. В частности, в скором времени во Францию прилетит король Великобритании Карл III.

Авторы публикации отметили, что из-за массовых беспорядков в Париже и других городах страны визит английского монарха уже переносили. При этом ожидается, что в течение следующих двух недель Эммануэль Макрон также проведет переговоры с председателем Лейбористской партии Соединенного королевства Киром Стармером и папой Римским Франциском.

"Президент Франции Эммануэль Макрон проводит одну дипломатическую встречу за другой, но есть одно место, куда он не поедет - это Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке", - уточнил один из собеседников издания.

В материале подчеркивается, что в прошлом глава государства всего один раз пропускал ГА ООН. В то же время французский министр, пожелавший остаться анонимным, заявил изданию об отсутствии у Макрона важных новостей для зарубежных коллег. Источник указал, что ехать на мероприятие Всемирной организации необходимо только при наличии серьезной речи.

"Но во внешней политике Франции за этот год не было существенных изменений, о которых следовало бы сообщать в этом году", - пояснил глава ведомства.

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