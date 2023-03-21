Макрон не планирует в ближайшее время роспуск парламента или реорганизацию кабмина

Президент Франции Эмманюэль Макрон не планирует в краткосрочной перспективе распускать Национальное собрание (нижнюю палату парламента), проводить реорганизацию правительства или назначать референдум по вопросу пенсионной реформы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон не планирует в краткосрочной перспективе распускать Национальное собрание (нижнюю палату парламента), проводить реорганизацию правительства или назначать референдум по вопросу пенсионной реформы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP) по итогам встречи французского лидера с его ближайшим окружением в Елисейском дворце.

Никакого роспуска, никаких перестановок, никакого референдума", - сказал один из участников совещания, уточнив, что речь идет о ближайшей перспективе.

Французский президент, по сведениям AFP, попросил также своих соратников представить "в течение двух-трех недель предложения по изменению методики и программы проведения реформ" в стране.

Глава государства планирует во вторник встретиться и с председателями обеих палат парламента - Нацсобрания и Сената (верхней палаты). В среду Макрон выступит в прямом эфире из Елисейского дворца по вопросу пенсионной реформы. Его выступление запланировано в форме интервью, которое проведут журналисты телеканалов France 2 и TF1. Обращение французского президента состоится накануне нового всеобщего дня протеста, 23 марта.