О нас

Макрон не исключил отключение соцсетей во Франции в кризисных ситуациях

Макрон не исключил отключение соцсетей во Франции в кризисных ситуациях Президент Франции Эмманюэль Макрон на совещании во вторник в Елисейском дворце с мэрами коммун, затронутых беспорядками, заявил, что не исключает в будущем возможности отключения социальных сетей во Франции в кризисных ситуациях.
Другие страны
4 июля 2023 г. 23:19
Макрон не исключил отключение соцсетей во Франции в кризисных ситуациях

Президент Франции Эмманюэль Макрон на совещании в Елисейском дворце с мэрами коммун, затронутых беспорядками, заявил, что не исключает в будущем возможности отключения социальных сетей во Франции в кризисных ситуациях.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

"Нам необходимо проанализировать использование социальных сетей молодежной аудиторией и подумать о запретах, которые следовало бы ввести. Когда наступают кризисные ситуации, необходимо иметь возможность регулировать или отключать их. Не надо делать это сгоряча, и я рад, что этого нам не потребовалось", - сказал он.

Французский лидер подчеркнул, что нужна "трезвая дискуссия по этому вопросу". "Когда соцсети используются для нелегальных собраний или попыток убийства, есть, что обсудить", - отметил президент.

Канал связывает слова Макрона с фактами использования участниками беспорядков приложений TikTok, Snapchat и Telegram для съемки насильственных актов, ограблений и для организации нелегальных собраний.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
1 июля 2023 г. 17:43
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
30 июня 2023 г. 14:36
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
30 июня 2023 г. 13:36
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi