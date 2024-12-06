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Макрон не хочет уходить с поста президента до конца срока своих полномочий

Макрон не хочет уходить с поста президента до конца срока своих полномочий Президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации заявил, что намерен исполнять свои обязанности до окончания срока полномочий в 2027 году.
Другие страны
6 декабря 2024 г. 00:38
Макрон не хочет уходить с поста президента до конца срока своих полномочий

Президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации заявил, что намерен исполнять свои обязанности до окончания срока полномочий в 2027 году.

Как передает Report, трансляцию выступления французского президента вел телеканал BFMTV.

"Меня избрали на пятилетний срок, и я буду выполнять свои обязанности до конца моего мандата", - сказал Макрон.

Согласно данным опроса Cluster17 для издания Le Point, 54% граждан Франции одобряют идею, согласно которой президент Эмманюэль Макрон должен уйти с должности для проведения досрочных выборов в 2025 году.

Напомним, что 4 декабря Национальное собрание Франции проголосовало за вынесение вотума недоверия правительству. Решение стало следствием политического кризиса, разгоревшегося на фоне споров о принятии бюджета на 2025 год. После этого Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства.

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