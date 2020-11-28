Макрон назвал позором жестокость французской полиции

Видеозапись с избиением музыкального продюсера, афроамериканца Мишеля Зеклера полицейскими являются «позорными» для Франции

Видеозапись с избиением музыкального продюсера, афроамериканца Мишеля Зеклера полицейскими являются "позорными" для Франции.

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook президент Франции Эммануэль Макрон.

"Кадры с избиением Мишеля Зеклера, которые мы все видели, недопустимы. Они позорят нас. Франция никогда не должна прибегать к насилию или жестокости, откуда бы они ни исходили. Франция не должна никогда позволять процветать ненависти и расизму", — написал президент.

Также Макрон попросил правительство незамедлительно подготовить предложения, которые позволят вновь закрепить доверие между французами и теми, кто их защищает, а также будут более эффективно бороться с расовой дискриминацией.

27 ноября во французских СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлено, как полицейские избивают Зеклера. Мужчина проходил по улице без маски, что нарушало введенные в стране противоэпидемические меры. Когда он увидел полицейскую машину, то решил спрятаться в своей студии.

Сотрудники правопорядка проследовали за мужчиной, а после начали избивать его и всячески оскорблять, причем их реплики содержали высказывания расистского характера. Позднее министр внутренних дел Франции, не дожидаясь окончания расследования, приказал отстранить полицейских от должности.