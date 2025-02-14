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Макрон назвал политику Трампа "электрошоком" для ЕС

Макрон назвал политику Трампа "электрошоком" для ЕС Возвращение Дональда Трампа в Белый дом и его первые шаги на посту главы государства оказались для Европейского союза (ЕС) словно удар электрошокером.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 09:22
Макрон назвал политику Трампа электрошоком для ЕС

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом и его первые шаги на посту главы государства оказались для Европейского союза (ЕС) словно удар электрошокером.

Как передает Report, об этом в интервью газете Financial Times заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Это электрошок. Нам нужны ассиметричные импульсы, внешние импульсы. Для Европы это момент для того, чтобы ускориться и действовать", - сказал он.

По его словам, модель, при которой ЕС полагался на китайский рынок сбыта, "американский военный зонтик" и дешевый газ из России, больше не функционирует.

"Мы также должны разработать полностью интегрированную европейскую оборонную, промышленную и технологическую базу", - добавил он.

Макрон призвал Европу отказаться от зависимости от американского оружия, в частности, от зенитных ракетных комплексов Patriot, и рекомендовал европейским партнерам приобретать франко-итальянские системы ПВО SAMP-T.

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