Макрон назвал политику Трампа "электрошоком" для ЕС

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом и его первые шаги на посту главы государства оказались для Европейского союза (ЕС) словно удар электрошокером.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом и его первые шаги на посту главы государства оказались для Европейского союза (ЕС) словно удар электрошокером.

Как передает Report, об этом в интервью газете Financial Times заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Это электрошок. Нам нужны ассиметричные импульсы, внешние импульсы. Для Европы это момент для того, чтобы ускориться и действовать", - сказал он.

По его словам, модель, при которой ЕС полагался на китайский рынок сбыта, "американский военный зонтик" и дешевый газ из России, больше не функционирует.

"Мы также должны разработать полностью интегрированную европейскую оборонную, промышленную и технологическую базу", - добавил он.

Макрон призвал Европу отказаться от зависимости от американского оружия, в частности, от зенитных ракетных комплексов Patriot, и рекомендовал европейским партнерам приобретать франко-итальянские системы ПВО SAMP-T.