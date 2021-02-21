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Макрон назвал НАТО «организацией, которой больше нет»

Макрон назвал НАТО «организацией, которой больше нет» Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал борьбу с НАТО, так как эта организация больше не актуальна.
Другие страны
21 февраля 2021 г. 10:00
Макрон назвал НАТО «организацией, которой больше нет»
Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал борьбу с НАТО, так как эта организация больше не актуальна.

Как передает Report, он напомнил, что Североатлантический альянс был создан в качестве противостояния Варшавскому договору, которого больше нет.

«Иногда мы продолжаем бороться против идеологии или организации, которой больше не существует, с геополитической логикой, которой больше нет и которая продолжает раскалывать Европу», — заявил Макрон газете Financial Times.

Также французский лидер негативно оценил деятельность Совета Безопасности ООН, который «перестал работать» как средство разрешения крупных региональных конфликтов. Например, «возрожденный» Совет смог бы избежать нарастания напряженности между США и Китаем, однако Макрон не уверен, согласиться ли КНР сотрудничать.

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