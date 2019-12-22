​Макрон назвал колониализм большой ошибкой Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон считает колониализм большой ошибкой Франции.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом он рассказал на пресс-конференции с президентом Кот-д’Ивуара Алассаном Уаттарой во время визита в африканское государство.

Он заметил, что сейчас многие полагают, будто Франция размышляет о мире в категориях гегемонии и привержена знаменам колониализма. "Но это было большой ошибкой, ошибкой республики", - подчеркнул Макрон.

По мнению французского президента, настало время "открыть новую страницу общей истории".

В Кот-д’Ивуар французский лидер прибыл вечером в пятницу, 20 декабря. В трехдневной поездке Макрона также сопровождают министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли и начальник Главного штаба ВС Франсуа Лекуантр.