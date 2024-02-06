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Макрон назначил спецпредставителя для стран Африки, где у Парижа остались военные базы

Макрон назначил спецпредставителя для стран Африки, где у Парижа остались военные базы Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил экс-госсекретаря Жан-Мари Бокеля своим спецпосланником для стран Африки, где у Франции остались военные базы, за исключением Джибути.
Другие страны
6 февраля 2024 г. 12:39
Макрон назначил спецпредставителя для стран Африки, где у Парижа остались военные базы

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил экс-госсекретаря Жан-Мари Бокеля своим спецпосланником для стран Африки, где у Франции остались военные базы, за исключением Джибути.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило радио RFI.

Согласно письму о назначении, с текстом которого ознакомилась радиостанция, Бокелю поручено "изменить статус, формат и задачи французских баз в Африке". Это связано с объявленным ранее курсом Макрона на изменение военной стратегии Парижа на континенте.

Радиостанция отмечает, что Франция намерена сохранить "военную поддержку" Чада, Кот-д'Ивуара, Сенегала и Габона, однако на "новых принципах". Только в Джибути, где французская база расположена рядом с базами США и КНР, будет сохранен прежний формат работы.

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Версия на английском языке Macron appoints special rep for African countries where Paris still has military bases
Версия на азербайджанском языке Makron Fransanın hərbi bazalarının olduğu Afrika ölkələri üçün xüsusi nümayəndə təyin edib

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