Макрон назначил спецпредставителя для стран Африки, где у Парижа остались военные базы

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил экс-госсекретаря Жан-Мари Бокеля своим спецпосланником для стран Африки, где у Франции остались военные базы, за исключением Джибути.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил экс-госсекретаря Жан-Мари Бокеля своим спецпосланником для стран Африки, где у Франции остались военные базы, за исключением Джибути.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило радио RFI.

Согласно письму о назначении, с текстом которого ознакомилась радиостанция, Бокелю поручено "изменить статус, формат и задачи французских баз в Африке". Это связано с объявленным ранее курсом Макрона на изменение военной стратегии Парижа на континенте.

Радиостанция отмечает, что Франция намерена сохранить "военную поддержку" Чада, Кот-д'Ивуара, Сенегала и Габона, однако на "новых принципах". Только в Джибути, где французская база расположена рядом с базами США и КНР, будет сохранен прежний формат работы.