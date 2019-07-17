​Макрон назначил нового министра экологии

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Элизабет Борн министром экологии после отставки Франсуа де Рюжи на фоне обвинений СМИ в растрате госсредств, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Ранее де Рюжи сообщил, что подал в отставку. Как сообщает Report, Борн занимала должность министра транспорта Франции.

"По предложению премьер-министра президент республики прекратил полномочия государственного министра, министра экологического перехода и солидарности Франсуа де Рюжи по его просьбе. Он назначил Элизабет Борн министром по экологическому переходу и солидарности", - говорится в коммюнике.

Как сообщал на прошлой неделе сайт журналистских расследований Mediapart, де Рюжи во время пребывания на посту спикера Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) тратил государственные средства на роскошные обеды в кругу друзей.