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Макрон: НАТО переживает "смерть мозга"

Макрон: ​НАТО переживает "смерть мозга"

НАТО переживает "смерть мозга". 

Как передает Report, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"То, что мы сейчас переживаем, - это смерть мозга НАТО", - сказал французский лидер, комментируя отношения между Турцией и США. 

По его мнению, Америка все больше отворачивается от Европы.

Макрон сказал, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать свою мощь, так как сейчас она находится "на краю пропасти". Иначе Европа не будет контролировать собственную судьбу, подчеркнул он.

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