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Макрон нарушил военное табу

Макрон нарушил военное табу Обозреватели издания Telegraph Джо Барнс и Ник Гаттеридж утверждают, что президент Франции Эммануэль Макрон нарушил негласное военное правило, отправив Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC.
Другие страны
7 января 2023 г. 07:28
Макрон нарушил военное табу

Обозреватели издания Telegraph Джо Барнс и Ник Гаттеридж утверждают, что президент Франции Эммануэль Макрон нарушил негласное военное правило, отправив Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC.

Как передает Report, в публикации отмечается, что AMX-10 RC оснащенные 105-мм пушкой могут показаться чем-то обычным, но так Франция отправила в Киев боевые машины западного производства.

"Красная черта была перейдена, военное табу нарушено, притом самым неожиданным из кандидатов", - утверждают обозреватели.

Они подчеркивают, что своей инициативой Макрон превзошел США, Германию и Великобританию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Париж поставит Киеву бронемашины AMX-10 RC. Об этом глава государства сказал в телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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