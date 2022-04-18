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Макрон намерен завтра обсудить с Байденом и другими лидерами санкции против РФ

Макрон намерен завтра обсудить с Байденом и другими лидерами санкции против РФ Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен созвониться с президентом США Джо Байденом и рядом других западных лидеров во вторник, чтобы обсудить возможные новые санкции против России.
Другие страны
18 апреля 2022 г. 23:14
Макрон намерен завтра обсудить с Байденом и другими лидерами санкции против РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен созвониться с президентом США Джо Байденом и рядом других западных лидеров во вторник, чтобы обсудить возможные новые санкции против России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в понедельник в эфире телеканала France 5.

"Завтра вечером у меня будет разговор с президентом Байденом и другими европейскими лидерами, в ходе которого мы будем обсуждать новые санкции в отношении России", - сказал Макрон. Он подчеркнул, что намерен "делать все, чтобы завершить войну, не вступая в нее".

Отвечая на вопрос о возможных ограничениях в отношении поставок природного газа из России, Макрон заявил, что "нет ни одного трубопровода, который бы шел напрямую из РФ во Францию", однако заметил, что другие страны находятся в зависимости от этих поставок.

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Версия на азербайджанском языке Makron dünya liderlərilə Rusiyaya qarşı sanksiyaları müzakirə edəcək

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