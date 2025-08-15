Макрон намерен встретиться с Зеленским после переговоров лидеров России и США на Аляске

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров лидеров России и США на Аляске.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на Елисейский дворец.

В администрации французского лидера отметили, что встреча состоится "в тот момент, когда это будет наиболее полезно и эффективно" - после переговоров на Аляске и с учетом графика сторон.

Напомним, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске состоится 15 августа. Встреча пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.