Макрон намерен посетить Великобританию для обсуждения отношений после Brexit

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен вскоре посетить Лондон, чтобы обсудить возможности развития отношений после выхода Великобритании из ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом французский лидер сообщил в телевизионном обращении к соотечественникам.

"Я вскоре совершу визит в Великобританию, чтобы укрепить франко-британское сотрудничество", - сказал Макрон. Он отметил, что "Лондон сегодня окончательно покинет ЕС". "Это печальный день. Но мы должны уважать решение британского народа", - подчеркнул он.

Макрон отметил, что впервые ряды Евросоюза покидает один из его участников. "Лондон больше не сможет участвовать в принятии решений в ЕС, - отметил Макрон. - Нельзя одновременно быть внутри союза и вне его". Французский лидер обещал "обеспечить права соотечественников, проживающих в Великобритании". "Это касается и британцев, живущих во Франции", - добавил он.

"Сейчас нам нужно выстроить новые партнерские отношения", - считает он. По мнению Макрона, сотрудничество Парижа и Лондона необходимо продолжить в таких сферах, как оборона, наука, культура.