О нас

Макрон намерен посетить мессу Папы Римского в Марселе

Макрон намерен посетить мессу Папы Римского в Марселе Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить Марсель во время визита Папы Римского Франциска, чтобы отдать ему дань уважения, а мессу с участием понтифика посетит в качестве главы государства, что не противоречит светскому характеру республики.
Другие страны
15 сентября 2023 г. 18:30
Макрон намерен посетить мессу Папы Римского в Марселе

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить Марсель во время визита Папы Римского Франциска, чтобы отдать ему дань уважения, а мессу с участием понтифика посетит в качестве главы государства, что не противоречит светскому характеру республики.

Как передает Report, об этом Макрон заявил во время поездки в коммуну Семюр-ан-Осуа.

"Учитывая, что мы принимаем во Франции главу государства, коим является папа, который прибывает к нам, чтобы провести мессу на стадионе "Велодром", я считаю, что это то место, куда я должен пойти. Я пойду туда не как католик, а как президент Французской Республики, которая является светской. Я пойду туда, чтобы продемонстрировать уважение. Я не буду заниматься отправлением религиозного культа во время мессы", - сказал журналистам президент.

Отвечая на вопрос, нарушает ли это принцип светскости государственных органов и общества, Макрон заверил, что само государство и все его службы придерживаются нейтрального подхода. По словам президента, "светскость - это свобода, которая подразумевает невмешательство религии в политику", французское общество допускает "веру или неверие в ту или иную философию". "Я могу посещать религиозные мероприятия независимо от религии, будь то печальные или более радостные события", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Macron intends to attend Pope's Mass in Marseille

Экслюзивные новости

Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
15 сентября 2023 г. 12:02
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
14 сентября 2023 г. 12:46
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi