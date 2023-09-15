Макрон намерен посетить мессу Папы Римского в Марселе

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить Марсель во время визита Папы Римского Франциска, чтобы отдать ему дань уважения, а мессу с участием понтифика посетит в качестве главы государства, что не противоречит светскому характеру республики.

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить Марсель во время визита Папы Римского Франциска, чтобы отдать ему дань уважения, а мессу с участием понтифика посетит в качестве главы государства, что не противоречит светскому характеру республики.

Как передает Report , об этом Макрон заявил во время поездки в коммуну Семюр-ан-Осуа.

"Учитывая, что мы принимаем во Франции главу государства, коим является папа, который прибывает к нам, чтобы провести мессу на стадионе "Велодром", я считаю, что это то место, куда я должен пойти. Я пойду туда не как католик, а как президент Французской Республики, которая является светской. Я пойду туда, чтобы продемонстрировать уважение. Я не буду заниматься отправлением религиозного культа во время мессы", - сказал журналистам президент.

Отвечая на вопрос, нарушает ли это принцип светскости государственных органов и общества, Макрон заверил, что само государство и все его службы придерживаются нейтрального подхода. По словам президента, "светскость - это свобода, которая подразумевает невмешательство религии в политику", французское общество допускает "веру или неверие в ту или иную философию". "Я могу посещать религиозные мероприятия независимо от религии, будь то печальные или более радостные события", - добавил он.