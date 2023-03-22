Макрон надеется, что пенсионная реформа вступит в силу до конца года

Пенсионная реформа, предложенная правительством Франции, "продолжит свой демократический путь" и должна вступить в силу до конца года.

Пенсионная реформа, предложенная правительством Франции, "продолжит свой демократический путь" и должна вступить в силу до конца года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

"Этот текст продолжит свой демократический путь, - сказал Макрон, напомнив, что все формальные процедуры, включая дебаты в парламенте и голосование о доверии правительству после принятия законопроекта в обход парламента, были соблюдены. - Нужно дождаться официальной позиции Конституционного совета по поводу законопроекта". Он также выразил надежду на то, что реформа "вступит в силу до конца года".