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Макрон надеется, что пенсионная реформа вступит в силу до конца года

Макрон надеется, что пенсионная реформа вступит в силу до конца года Пенсионная реформа, предложенная правительством Франции, "продолжит свой демократический путь" и должна вступить в силу до конца года.
Другие страны
22 марта 2023 г. 17:17
Макрон надеется, что пенсионная реформа вступит в силу до конца года

Пенсионная реформа, предложенная правительством Франции, "продолжит свой демократический путь" и должна вступить в силу до конца года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

"Этот текст продолжит свой демократический путь, - сказал Макрон, напомнив, что все формальные процедуры, включая дебаты в парламенте и голосование о доверии правительству после принятия законопроекта в обход парламента, были соблюдены. - Нужно дождаться официальной позиции Конституционного совета по поводу законопроекта". Он также выразил надежду на то, что реформа "вступит в силу до конца года".

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Версия на английском языке Macron hopes pension reform will come into force before end of year

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