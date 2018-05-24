Макрон начинает визит в Россию

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг прибудет в Россию с первым с момента избрания на пост главы государства визитом, будет обсуждать Сирию, Украину и отношения Москвы и Парижа.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

В делегацию Макрона войдет глава министерства культуры Франсуаза Ниссен, глава МИД Жан-Ив Ле Дриан, спецпредставитель президента Франции по РФ Жан-Пьер Шевенман, представители французской стороны Трианонского диалога, главы групп дружбы России и Франции обеих палат парламента Франции — сената и нацсобрания, а также представители французских стартапов и предприятий.

Официальный визит Макрона продлится два дня, за которые французский лидер, как ожидается, проведет ряд встреч и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).