Макрон на турецком языке выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

Президент Турции Эмманюэль Макрон на турецком языке выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва, произошедшего в воскресенье на пешеходной улице Истиглал в Стамбуле.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на турецком языке выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва, произошедшего в воскресенье на пешеходной улице Истиглал в Стамбуле.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена на странице французского лидера в Twitter.

"В этот очень важный для нашего народа день, когда мы чтим память погибших 13 ноября 2015 года, турецкий народ подвергся удару прямо в сердце, по Стамбулу. Разделяем вашу горечь. Выражаю соболезнования. Мы рядом с вами в борьбе с терроризмом", - написал он.

Напомним, что вечером 13 ноября 2015 года в Париже была совершена серия террористических атак. В результате взрывов возле стадиона "Стад де Франс", расстрела посетителей нескольких ресторанов, а также бойни в концертном зале "Батаклан", погибли 130 человек, не менее 416 человек были ранены. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ.

В результате взрыва на пешеходной улице Истиглал в турецком городе Стамбуле 13 ноября погибли шесть, пострадал 81 человек.