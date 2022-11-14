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Макрон на турецком языке выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

Макрон на турецком языке выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле Президент Турции Эмманюэль Макрон на турецком языке выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва, произошедшего в воскресенье на пешеходной улице Истиглал в Стамбуле.
Другие страны
14 ноября 2022 г. 02:18
Макрон на турецком языке выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

Президент Франции Эмманюэль Макрон на турецком языке выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва, произошедшего в воскресенье на пешеходной улице Истиглал в Стамбуле.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице французского лидера в Twitter.

"В этот очень важный для нашего народа день, когда мы чтим память погибших 13 ноября 2015 года, турецкий народ подвергся удару прямо в сердце, по Стамбулу. Разделяем вашу горечь. Выражаю соболезнования. Мы рядом с вами в борьбе с терроризмом", - написал он.

Напомним, что вечером 13 ноября 2015 года в Париже была совершена серия террористических атак. В результате взрывов возле стадиона "Стад де Франс", расстрела посетителей нескольких ресторанов, а также бойни в концертном зале "Батаклан", погибли 130 человек, не менее 416 человек были ранены. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ.

В результате взрыва на пешеходной улице Истиглал в турецком городе Стамбуле 13 ноября погибли шесть, пострадал 81 человек.

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Версия на азербайджанском языке Makrondan türkcə paylaşım: “Türkiyə xalqı, acınızı paylaşırıq, başımız sağ olsun”

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