Макрон на следующей неделе может посетить Киев

Президент Франции Эмманюэль Макрон может на следующей неделе совершить поездку в Киев.

Президент Франции Эмманюэль Макрон может на следующей неделе совершить поездку в Киев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета Le Parisien.

Как отмечает издание, возможность визита главы государства в Киев на следующей неделе "серьезно изучается". Вместе с тем "Елисейский дворец не подтверждает, но и не опровергает проведение зарубежных поездок на следующей неделе", сообщает газета.

По данным Le Parisien, поездка в Киев может последовать за планируемым визитом Макрона в Румынию, где он намерен встретиться с находящимися там французскими военными.

В четверг лидер Франции и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Ранее Макрон неоднократно заявлял о готовности посетить Киев, но только если это принесет пользу в деле урегулирования конфликта.

Как сообщают французские СМИ, изучается возможность передачи Украине дополнительно 6 новых САУ Caesar. Ранее Франция уже передала Украине партию из шести 155 мм-гаубиц Caesar. Не исключается, что о передаче второй партии Макрон, возможно, объявит во время своего визита в Украину.