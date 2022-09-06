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Макрон: Мы находимся в состоянии войны

Макрон: Мы находимся в состоянии войны "Мы находимся в состоянии войны, это факт".
Другие страны
6 сентября 2022 г. 08:58
Макрон: Мы находимся в состоянии войны

"Мы находимся в состоянии войны, это факт".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава государства отметил, что энергетика является одним из инструментов войны, используемых Россией: "Поэтому мы обязательно должны поставить себя в положение, позволяющее быстрее производить альтернативные источники электроэнергии".

"Мы должны продолжать двигаться вперед. Я попросил правительство подготовить юридические тексты для ускорения производства возобновляемой и ядерной энергии. Наши проекты продвигаются очень медленно", - добавил Макрон.

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Версия на английском языке Macron: 'We are at war, this is a fact'
Версия на азербайджанском языке Makron: “Biz müharibə vəziyyətindəyik, bu faktdır"

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