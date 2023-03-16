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Макрон может распустить Национальное собрание Франции в случае отклонения пенсионной реформы

Макрон может распустить Национальное собрание Франции в случае отклонения пенсионной реформы Президент Франции Эмманюэль Макрон провел встречу с премьер-министром Элизабет Борн в Елисейском дворце, обсудив возможность роспуска Национального собрания (нижней палаты) парламента, если депутаты отклонят законопроект о пенсионной реформе в окончательн
Другие страны
16 марта 2023 г. 05:37
Макрон может распустить Национальное собрание Франции в случае отклонения пенсионной реформы

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел встречу с премьер-министром Элизабет Борн в Елисейском дворце, обсудив возможность роспуска Национального собрания (нижней палаты) парламента, если депутаты отклонят законопроект о пенсионной реформе в окончательной редакции.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в правительстве страны.

По его данным, консультации по вопросу целесообразности роспуска нижней палаты парламента продолжатся 16 марта, при этом власти рассматривают различные шаги, предусмотренные законом.

Не исключено, что правительство прибегнет к положению конституции, допускающему возможность проведения реформы постановлением исполнительной ветви власти без голосования в двухпалатном парламенте. На этом этапе власти надеются "убедить депутатов в необходимости голосовать за принятие реформы", сказал источник.

При этом Макрон намерен лично присутствовать на голосовании 16 марта в Национальном собрании.

Напомним, что правительственный проект был представлен в середине января. Планы реформы пенсионной системы, которая предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и другие меры, вызвали серию массовых акций протеста ведущих профсоюзов и неоднозначное отношение населения Франции. Национальное собрание не успело завершить первое чтение в предусмотренный срок. Проект был направлен в Сенат, где был одобрен.

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