Макрон: Мир между РФ и Украиной должен предполагать взаимные гарантии безопасности

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что урегулирование украинского конфликта будет предполагать соблюдение территориальной целостности Украины и предоставление гарантий безопасности обеим противоборствующим сторонам.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что урегулирование украинского конфликта будет предполагать соблюдение территориальной целостности Украины и предоставление гарантий безопасности обеим противоборствующим сторонам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение он выразил, отвечая в соцсетях "X" на вопросы пользователей.

"Рано или поздно будет необходимо [сделать так], чтобы мир был возможен. И я думаю, что прочный мир, а именно такую формулу надо использовать, - это мир, который будет соответствовать международному праву с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Украины, и который будет предполагать взаимные гарантии безопасности. Таким будет разрешение этого конфликта", - полагает французский лидер.

По его словам, "именно к этому необходимо стремиться".

В то же время Макрон считает, что "этот мир не может проистекать из капитуляции". "Не может быть устойчивого мира, если он основан на поражении Украины и если он заключается в слишком большом количестве уступок России, иначе это был бы нестабильный мир", - сказал президент.