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Макрон: Мир между РФ и Украиной должен предполагать взаимные гарантии безопасности

Макрон: Мир между РФ и Украиной должен предполагать взаимные гарантии безопасности Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что урегулирование украинского конфликта будет предполагать соблюдение территориальной целостности Украины и предоставление гарантий безопасности обеим противоборствующим сторонам.
Другие страны
15 марта 2024 г. 12:53
Макрон: Мир между РФ и Украиной должен предполагать взаимные гарантии безопасности

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что урегулирование украинского конфликта будет предполагать соблюдение территориальной целостности Украины и предоставление гарантий безопасности обеим противоборствующим сторонам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение он выразил, отвечая в соцсетях "X" на вопросы пользователей.

"Рано или поздно будет необходимо [сделать так], чтобы мир был возможен. И я думаю, что прочный мир, а именно такую формулу надо использовать, - это мир, который будет соответствовать международному праву с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Украины, и который будет предполагать взаимные гарантии безопасности. Таким будет разрешение этого конфликта", - полагает французский лидер.

По его словам, "именно к этому необходимо стремиться".

В то же время Макрон считает, что "этот мир не может проистекать из капитуляции". "Не может быть устойчивого мира, если он основан на поражении Украины и если он заключается в слишком большом количестве уступок России, иначе это был бы нестабильный мир", - сказал президент.

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Версия на английском языке Macron: Russia-Ukraine peace should include mutual security guarantees

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