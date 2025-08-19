Макрон: Место встречи Зеленского и Путина будет определено в ближайшие часы

О нас

19 августа 2025 г. 04:23
Место двусторонней встречи между президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным будет определено в ближайшие часы.

Как передает Report, об этом заявил журналистам французский лидер Эмманюэль Макрон.

По его словам, европейские лидеры и президент США Дональд Трамп настаивают на прекращении огня на время переговоров.

"По итогам нашего первого заседания состоялся телефонный разговор между президентом Трампом и президентом Путиным, и было решено, что сначала будет предпринята попытка наладить двусторонний контакт между Зеленским и Путиным в месте, которое будет определено в ближайшие часы, а затем состоится трехсторонняя встреча с участием Трампа, Зеленского и Путина,", - сказал Макрон.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили "возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон", принимающих участие в переговорах.

Версия на азербайджанском языке Makron: Zelenski ilə Putinin görüş yeri yaxın saatlarda müəyyənləşəcək

