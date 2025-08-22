О нас

Макрон, Мерц и Туск посетят на следующей неделе Молдову

Макрон, Мерц и Туск посетят на следующей неделе Молдову Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск посетят Молдову вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 27 августа.
Другие страны
22 августа 2025 г. 13:28
Макрон, Мерц и Туск посетят на следующей неделе Молдову

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск посетят 27 августа Молдову.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что поездка будет приурочена ко дню независимости Молдовы для выражения солидарности со страной на пути к европейской интеграции.

"Лидеры подтвердят свою полную поддержку безопасности, суверенитета и европейского пути Молдовы", - говорится в заявлении.

Отметим, что Молдова подала заявку на вступление в ЕС 3 марта 2022 года и получила статус кандидата 23 июня 2022 года. ЕС 25 июня 2024 года официально открыл с ней переговоры о вступлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Macron, Merz, Tusk will visit Moldova on August 27
Версия на азербайджанском языке Makron, Merts və Tusk gələn həftə Moldovaya gedəcək

Экслюзивные новости

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi