Макрон, Мерц и Туск посетят на следующей неделе Молдову

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск посетят 27 августа Молдову.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что поездка будет приурочена ко дню независимости Молдовы для выражения солидарности со страной на пути к европейской интеграции.

"Лидеры подтвердят свою полную поддержку безопасности, суверенитета и европейского пути Молдовы", - говорится в заявлении.

Отметим, что Молдова подала заявку на вступление в ЕС 3 марта 2022 года и получила статус кандидата 23 июня 2022 года. ЕС 25 июня 2024 года официально открыл с ней переговоры о вступлении.