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Макрон лидирует во втором туре выборов после подсчета 96 процентов голосов

Макрон лидирует во втором туре выборов после подсчета 96 процентов голосов Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 56,54 процента.
Другие страны
25 апреля 2022 г. 02:24
Макрон лидирует во втором туре выборов после подсчета 96 процентов голосов

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 57,24 процента.

Как передает Report, об этом сообщает МВД страны по итогам подсчета 96 процентов голосов.

Соперница Макрона, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает 42,76 процента. Она уже признала поражение, но пообещала продолжить выполнять свои обязательства перед французами. В частности, Ле Пен заявила, что ее политическое движение начнет большую борьбу на выборах в парламент.

Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (22:00 - бакинское время).

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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 56,54 процента.

Как передает Report, об этом сообщает МВД страны по итогам подсчета 90 процентов голосов.

Соперница Макрона, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 43,46 процента. Она уже признала поражение, но пообещала продолжить выполнять свои обязательства перед французами. В частности, Ле Пен заявила, что ее политическое движение начнет большую борьбу на выборах в парламент.

Напомним, что голосование завершилось в 20:00 по местному времени (22:00 - бакинское время).

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Версия на азербайджанском языке Fransada səslərin 96 %-i hesablanıb, Makron liderliyini qoruyub

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