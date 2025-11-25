Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Макрон: "Коалиция желающих" создаст рабочую группу по гарантиям безопасности Украине

    • 25 ноября, 2025
    • 21:54
    Макрон: Коалиция желающих создаст рабочую группу по гарантиям безопасности Украине

    Франция и Великобритания создадут на базе "коалиции желающих" рабочую группу по разработке гарантий безопасности для Украины с участием Турции и США.

    Как передает Report, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам совещания коалиции.

    "Мы решили создать рабочую группу, которая начнет работу уже с завтрашнего дня под руководством Франции и Великобритании, с тесным участием Турции, играющей ключевую роль в морской сфере, и впервые с участием США", - сказал французский лидер, трансляция выступления которого велась на странице Елисейского дворца в X.

    Макрон выразил мнение, что "численность украинской армии, которая нужна для сдерживания любой агрессии, не должна быть ограничена". "Кроме того, должны существовать силы подстраховки, которые будут укреплять украинскую армию на второй линии", - отметил он.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия ни при каких условиях не допустит размещения военных стран НАТО в Украине. По его словам, присутствие войск альянса на украинской земле является для России угрозой.

    Эмманюэль Макрон "коалиция желающих" гарантии безопасности российско-украинская война
    Makron: "İstəklilər koalisiyası" Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri üzrə işçi qrupu yaradacaq

