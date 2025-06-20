Макрон: Иран должен продемонстрировать готовность вернуться за стол переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Иран должен продемонстрировать свою готовность вернуться за стол переговоров.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил Макрон в пятницу во время посещения авиационного салона Бурже.
Он отметил, что "ничто не оправдывает нападения на гражданские ядерные объекты и гражданское население, это должно прекратиться".
"Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно иметь возможность продолжать свою деятельность, чтобы гарантировать, что Иран не будет заниматься ядерным обогащением", - сказал французский лидер.