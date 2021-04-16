Макрон и Зеленский проводят встречу в Елисейском дворце

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец. Там началась его встреча с французским коллегой Эмманюэлем Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец. Там началась его встреча с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"В Париже, в Елисейском дворце, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эмманюэля Макрона в формате один на один", - сообщил офис украинского лидера в Telegram-канале в пятницу.

Известно, что к ним по видеосвязи присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.

Накануне Agence France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщило, что одной из тем переговоров в Париже станет обсуждение отношений с Россией.