Макрон и Зеленский проводят встречу в Елисейском дворце

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец. Там началась его встреча с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
"В Париже, в Елисейском дворце, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эмманюэля Макрона в формате один на один", - сообщил офис украинского лидера в Telegram-канале в пятницу.
Известно, что к ним по видеосвязи присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.
Накануне Agence France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщило, что одной из тем переговоров в Париже станет обсуждение отношений с Россией.