О нас
Report Georgia
Аудио новости

Макрон и Зеленский проводят встречу в Елисейском дворце

Макрон и Зеленский проводят встречу в Елисейском дворце Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец. Там началась его встреча с французским коллегой Эмманюэлем Макроном
Другие страны
16 апреля 2021 г. 16:12
Макрон и Зеленский проводят встречу в Елисейском дворце

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец. Там началась его встреча с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"В Париже, в Елисейском дворце, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эмманюэля Макрона в формате один на один", - сообщил офис украинского лидера в Telegram-канале в пятницу.

Известно, что к ним по видеосвязи присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.

Накануне Agence France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщило, что одной из тем переговоров в Париже станет обсуждение отношений с Россией.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
13 апреля 2021 г. 17:14
Мэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
ФотоМэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
10 апреля 2021 г. 22:26
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
12 апреля 2021 г. 17:09
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
11 апреля 2021 г. 18:28
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
13 апреля 2021 г. 00:13
Проспект Нобеля в Баку переименован
Проспект Нобеля в Баку переименован
12 апреля 2021 г. 14:50
Армяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
ВидеоАрмяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
12 апреля 2021 г. 20:35
Стали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
ВидеоСтали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
14 апреля 2021 г. 01:21
Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
ФотоМинэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
16 апреля 2021 г. 11:42
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
13 апреля 2021 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi