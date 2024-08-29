Макрон и Вучич обсудят ситуацию в Украине и секторе Газа

Президент Франции Эмманюэль Макрон в рамках своего визита в Сербию обсудит с лидером этой страны Александаром Вучичем ситуацию в Украине и в секторе Газа.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в рамках своего визита в Сербию обсудит с лидером этой страны Александаром Вучичем ситуацию в Украине и в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу сербского правительства, об этом заявил премьер республики Милош Вучевич.

"Вучич и Макрон, который сегодня начинает двухдневный визит в Сербию, обсудят двусторонние отношения, а также политическую и геополитическую ситуацию в мире, ситуацию в Косове и Метохии, конфликты в Украине и в секторе Газа", - сказал Вучевич.

По его словам, также ожидается подписание нескольких документов в области энергетики, культуры и обороны.

Вучевич также добавил, что главы государств намерены обсудить то, как Макрон "видит дальнейшую европейскую перспективу Сербии".