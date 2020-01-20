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Макрон и Трамп обсудили планы США по введению торговых пошлин

Макрон и Трамп обсудили планы США по введению торговых пошлин

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп провели переговоры о планах Соединенных Штатов по применению торговых пошлин в ответ на введение Парижем так называемого цифрового налога.

Как передает Report, об этом сообщил французский лидер на своей странице в Twitter.

"Отличное обсуждение с Дональдом Трампом по поводу цифрового налога. Мы будем работать вместе над хорошим соглашением, чтобы избежать эскалации в сфере пошлин", - указано в сообщении.

Источники агентства Reuters, в свою очередь, указали, что Трамп согласился не вводить торговые пошлины, пока не закончатся переговоры по вопросу о цифровом налоге в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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