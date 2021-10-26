Макрон и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Афганистане

Президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Афганистане в ходе телефонного разговора во вторник.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном Елисейским дворцом коммюнике.
"Лидеры обсудили ситуацию в Афганистане", - отметили в администрации французского президента.
В сообщении указывается, что в ходе разговора Макрон отметил требования, которые предъявляются радикальному движению "Талибан", в том числе в отношении борьбы с терроризмом и уважения прав женщин.