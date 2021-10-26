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Макрон и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Афганистане

Макрон и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Афганистане Президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Афганистане в ходе телефонного разговора во вторник.
Другие страны
26 октября 2021 г. 22:44
Макрон и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Афганистане
Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин

Президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Афганистане в ходе телефонного разговора во вторник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном Елисейским дворцом коммюнике.

"Лидеры обсудили ситуацию в Афганистане", - отметили в администрации французского президента.

В сообщении указывается, что в ходе разговора Макрон отметил требования, которые предъявляются радикальному движению "Талибан", в том числе в отношении борьбы с терроризмом и уважения прав женщин.

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