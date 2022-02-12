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Макрон и Путин обсудили ситуацию вокруг Украины

Макрон и Путин обсудили ситуацию вокруг Украины Президенты России и Франции поговорили по телефону.
Другие страны
12 февраля 2022 г. 19:05
Макрон и Путин обсудили ситуацию вокруг Украины

Президенты России и Франции поговорили по телефону.

Как передает Report, об этом отмечает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в течение часа и 40 минут, чтобы попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе", - говорится в сообщении.

Субботняя беседа французского и российского лидеров стала четвертым телефонным разговором в их общении за последние недели. В понедельник Макрон совершил поездку в Москву, где провел пятичасовые переговоры с Путиным, чтобы обсудить пути деэскалации кризиса. После этого французский лидер побывал в Киеве и Берлине для продолжения своей дипломатической миссии.

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Версия на азербайджанском языке Makron və Putin Ukrayna məsələsini müzakirə ediblər

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