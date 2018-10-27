Макрон и Путин обсудили Сирию в преддверии саммита в Стамбуле

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон утром провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным перед четырехсторонним саммитом по сирийскому урегулированию, который пройдет в Стамбуле, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По сведениям источника в Елисейском дворце, в ходе беседы Э.Макрон, в частности, подчеркнул необходимость политического урегулирования сирийского конфликта.

Глава Франции также хочет, чтобы участники саммита пообещали не допускать применения химического оружия, а также обеспечили долговременное соблюдение режима прекращения огня, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.