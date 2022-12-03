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Макрон и Маск обсудили производство электромобилей и аккумуляторов

Макрон и Маск обсудили производство электромобилей и аккумуляторов Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что во время встречи с американским предпринимателем Илоном Маском, они обсудили производство электромобилей и аккумуляторов, а также защиту детей в интернете.
Другие страны
3 декабря 2022 г. 08:26
Макрон и Маск обсудили производство электромобилей и аккумуляторов

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что во время встречи с американским предпринимателем Илоном Маском, они обсудили производство электромобилей и аккумуляторов, а также защиту детей в интернете.

Как передает Report, об этом он сообщил в социальной сети Twitter.

«В соответствии с нашими амбициями по декарбонизации и реиндустриализации Франции и Европы, с Илоном Маском мы обменялись мнениями о будущих зеленых промышленных проектах, таких как производство электромобилей и аккумуляторов», — сказано в сообщении.

Кроме того, французский президент добавил, что также продолжится сотрудничество с компанией Twitter, «чтобы улучшить защиту детей в Интернете».

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