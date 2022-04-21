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Макрон и Ле Пен повторили рекорд длительности дебатов за всю историю формата

Макрон и Ле Пен повторили рекорд длительности дебатов за всю историю формата Дебаты перед вторым туром выборов президента Франции с участием главы государства Эмманюэля Макрона, баллотирующимся на второй срок, и его соперницей Марин Ле Пен продлились в среду 2 часа 50 минут. Таким образом они повторили рекорд формата, установленны
Другие страны
21 апреля 2022 г. 04:24
Макрон и Ле Пен повторили рекорд длительности дебатов за всю историю формата

Дебаты перед вторым туром выборов президента Франции с участием главы государства Эмманюэля Макрона, баллотирующимся на второй срок, и его соперницей Марин Ле Пен продлились в среду 2 часа 50 минут. Таким образом они повторили рекорд формата, установленный 10 лет назад.

Как передает Report, в ходе нынешней встречи кандидаты успели обсудить широкий круг вопросов - от социальной и экономической политики Франции до отношений с Россией.

Телеканал BFMTV, который осуществлял трансляцию дебатов между двумя претендентами на пост президента Франции и обнародовал результаты голосования телезрителей. Согласно опросу Elabe, L'Express в партнерстве с SFR, Макрона самым убедительным в ходе этих дебатов признали 59% зрителей. 39% зрителей сочли более убедительной Ле Пен. 2% зрителей не прокомментировали свою позицию.

Напомним, что история формата, запущенного журналистом Аленом Дюамелем, насчитывает почти 50 лет. Предыдущие дебаты такой же длительности прошли в 2012 году. Тогда участниками мероприятия стали выдвигавшийся на второй срок Николя Саркози и его соперник - кандидат социалистов Франсуа Олланд.

Дискуссия кандидатов в преддверии второго тура не является обязательной, но уже вошла в политическую традицию Франции. Прошедшая дуэль Макрона и Ле Пен стала уже вторым их поединком накануне финального тура президентских выборов. В прошлый раз они встречались в 2017 году.

Первый тур президентского марафона 2022 года состоялся во Франции 10 апреля. В предвыборной гонке приняли участие 12 кандидатов. После обработки всех бюллетеней Макрон получил 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур пройдет 24 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Makron və Le Pen debatın uzunmüddətliliyinə görə rekord qırıblar

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