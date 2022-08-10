Макрон и Джонсон обсудили вопросы помощи Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон и объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили вопросы оказания военной, гуманитарной и экономической помощи Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили вопросы оказания военной, гуманитарной и экономической помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, обнародованном во вторник по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Президент республики и премьер-министр Великобритании подтвердили свою решимость поддерживать Украину столько, сколько это необходимо, а также сохранять высокий уровень координации между партнерами для ответа на нужды украинцев в военной, гуманитарной и экономической областях", - отмечается в коммюнике.

В нем также подчеркивается, что Макрон и Джонсон "обсудили продовольственный кризис" в связи с конфликтом в Украине. "Два лидера вновь заявили о своей поддержке европейских усилий в том, что касается экспорта зерна посредством автомобильного и морского транспорта в рамках "маршрутов солидарности", - говорится в заявлении.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг Тайваня, отметив единство стран - членов Группы семи по данной теме и выразив "общую озабоченность действиями Китая и риском ненужной эскалации". Кроме того, Джонсон и Макрон подняли вопрос укрепления двустороннего сотрудничества в целях борьбы с нелегальными мигрантами в проливе Ла-Манш и проведения в скором времени британско-французского саммита.