Макрон хочет запретить депутатам принимать на работу родственников

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон заявил, что в случае победы на выборах собирается запретить депутатам принимать на работу членов их семей, передает Report со ссылкой на агентство Рейтер.

В интервью газете Le Parisien он также сообщил, что планирует "заняться нравами" французской политики и начать борьбу с "конфликтом интересов".

Сообщается, что полную предвыборную программу кандидат представит во время пресс-конференции в четверг.

Скандал вокруг супруги соперника Макрона экс-премьера Франсуа Фийона разразился после публикации в сатирическом издании Canard enchaine, в которой утверждалось, что Пенелопа Фийон восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Фийона.